مؤتمر دولي حول تحديات التعليم الإلكتروني في سبها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 06:44 مساء
المؤتمر الافتراضي حول التعليم الإلكتروني بجامعة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظمت جامعة سبها، اليوم الخميس، مؤتمرا دوليا افتراضيا بعنوان: «التعليم الإلكتروني في زمن كورونا التحديات والحلول» برعاية شركة «زلاف ليبيا» لاستكشاف النفط والغاز.

وقال رئيس جامعة سبها، الدكتور مسعود الرقيق، لـ«بوابة الوسط» إن تنظيم المؤتمر الإلكتروني افتراضيا هو الأول من نوعه بالجامعة، مشيرا إلى مشاركة باحثين وخبراء أكاديميين من قرابة تسع دول يقدمون أوراقهم العلمية عبر خدمة «سكايب».

وأوضح الرقيق أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص التحديات التي تواجه التعليم الإلكتروني، وأهم الطرق لتجاوزها، إلى جانب التعريف بالتعليم الإلكتروني، وأهم التراخيص والبنية التحتية اللازمة لهذه العملية، وحصر المشاكل التي تعترض انطلاق برامج التعليم الإلكتروني المقترحة في ليبيا واستعراض تجارب بعض الدول في هذا المجال، وتقديم المقترحات والحلول العملية القابلة للتطبيق في ليبيا لنشر التعليم الإلكتروني.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور ناصر أبوهمود، لـ«بوابة الوسط» أن ورقات العمل التي يناقشها المؤتمر تركز على: تقنية المعلومات ووسائل التعليم الإلكتروني وجودته، إلى جانب التشريعات القانونية الخاصة به، وكذلك دور التعليم الإلكتروني في تحسين العملية التعليمية، إضافة إلى التدريب والتعليم الإلكتروني.

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