الحكومة الموقتة: 1789 مواطنا ومواطنة عالقون بالخارج

الحويج يسلم الثني قائمة بالمواطنين العالقين في الخارج. (الحكومة الموقتة)

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي، عبدالهادي الحويج، أن قائمة المستهدفين بالعودة إلى أرض الوطن بلغ عددهم 1789 مواطن ومواطنة، أعدت قوائهم عبر منظومة الوزارة إلكترونية، إضافة إلى التواصل مع الأرقام المخصصة من قبل الوزارة لهذا الشأن، بحسب ما أعلنته الحكومة الموقتة.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحويج سلم رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني الكشف النهائي بأسماء الليبيين العالقين في الخارج، خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي اليوم الخميس.

وأوضحت الحكومة الموقتة أن قائمة المستهدفين بالعودة تضم 902 عالقا في مصر، و431 عالقا في تونس، و317 عالقا في تركيا، إضافة إلى 47 عالقا بعدد من الدول الأوروبية، و89 عالقا في الأردن، ومواطنان بالعراق، ومواطن واحد في لبنان.

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني أحال قائمة المستهدفين بالعودة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا لاتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة قبل عودتهم في القريب العاجل.