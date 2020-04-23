«تسييري سرت» يبحث الاستعدادات لرمضان

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 23 أبريل 2020, 03:00 مساء
اجتماع المجلس التسييري لبلدية سرت لمنافشة الاستعدادات لشهر رمضان، 22 أبريل 2020، (الإنترنت)

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، حيت تم تأكيد اتخاد إجراءات إعادة تنظيم سوق بيع الخضراوات، وتكليف الشركة العامة لخدمات النظافة العامة بتنفيذ حملة نظافة للسوق، وتكليف مراقبة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدى سرت بمتابعة الأسعار، ووضع تسعيرة تناسب المواطنين دون هامش الربح.

وقال مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الاجتماع عقد أمس الأربعاء، وشهد وضع آلية تنظيم توزيع إنتاج حليب القرضابية من طرف جهاز استثمار مياه النهر الصناعى الوسطى، وبالتعاون مع مراقبة الاقتصاد، واعتماد كشف الوكلاء، مع العلم أن المنتج يوميا أكثر من 1600 لتر، وسعر اللتر ديناران ونصف للوكيل، وعدد الوكلاء المعتمدين 26 وكيلا.

توزيع السلع التموينية الأسبوع المقبل
وتناول الاجتماع ملف السلع التموينية المخصصة لـ 106 جمعيات تعاونية في البلدية، والتى ستوزع بداية الأسبوع المقبل، بواقع حصة شهريا إضافة إلى حصص المخابز من الدقيق.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى بحث آخر المستجدات حول ملف لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد بسرت، حيث قال رئيس اللجنة ومدير أمن سرت عقيد ميمى لامين إن الوضع في المدينة جيد، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة، وتجهيز عيادتين للحميات والحجر الصحي، وتدريب عدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة على مختلف التحاليل المتعلقة بالفيروس، وطرق الوقاية والفحوصات الطبية فى حالات الاشتباه.

وناقش الاجتماع الترتيبات والاستعدادات لإحياء الذكرى 105 لمعركة القرضابية ضد الاحتلال الإيطالي، وذلك يوم الأربعاء المقبل في موقع النصب للمعركة.

إحالة مرتبات الموظفين باستثناء الصحة
ومن جهته، أكد مراقب الخدمات المالية سرت عزالدين سويسي أن المراقبة أحالت جميع حوافظ مرتبات موظفى القطاعات للمصارف التجارية عن شهر مارس باسثتناء قطاع الصحة.

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كما أكد رئيس مكتب شركة هاتف ليبيا سرت أن وضع خدمة الاتصالات جيد، ويجري العمل بالإمكانات المتوافرة حاليا لدى المكتب، وأشار مسؤولو صندوق الضمان الاجتماعي فرع الوسطى إلى إحالة حوافظ مرتبات المتقاعدين والمعاشات الأساسية للمصارف حتى شهر مايو.

كما تابع المجتمعون سير العمل بالمصارف التجارية في سرت، وتأكيد توافر السيولة النقدية بها، وما تقوم به لتحقيق ذلك، ومتابعتها مع إدارتها المركزية.

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