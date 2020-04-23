صيانة محول كهرباء في محطة القرقني بطرابلس

جانب من أعمال صيانة محول في محطة القرقني بطرابلس، 23 أبريل 2020، (شركة الكهرباء)

نفذت فرقة صيانة المحولات التابعة لدائرة الجهد المتوسط شرق طرابلس أعمال صيانة محول كهرباء في محطة القرقني في العاصمة.

وعاد التيار الكهربائي إلى المنطقة بعد دخول المحول على الشبكة، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأعلنت شركة الكهرباء، صباح اليوم، انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في طرابلس، نتيجة سرق خط كهرباء في منطقة الجفارة.

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وتسببت سرقة خط المذبح الآلي من مفترق السواني بالمنطقة في إغراق أحياء بالكامل في ظلام دامس ولعدة أيام، حسب الشركة، التي حملت المسؤولية للجهات المختصة لعدم تعاونها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية.