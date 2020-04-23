بلدية تراغن: محاولة اغتيال مدير الخدمات الصحية في تراغن

مدير إدارة الخدمات الصحية في تراغن إبراهيم صالح، 23 أبريل 2020، (تسييري تراغن)

أعلن المجلس التسييري لبلدية تراغن ترعض مدير إدارة الخدمات الصحية في البلدية إبراهيم صالح لمحاولة اغتيال.

وتعرض صالح إلى ضربة بآلة حادة من الخلف ما أسفر عن «إصابة بليغة»، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ولم يشر البيان إلى المتورط في هذا الحادث، كما لم يوجه اتهامات إلى أي جهة.

وفي 12 أبريل الجاري، وجه رئيس المجلس، عبدالله ياسين، مناشدة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، بالنظر إلى أوضاع تراغن والمناطق المحيطة.

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وأوضح ياسين، في تصريحات صحفية، أن البلدية تعاني كثيرًا من الصعوبات منها عدم وصول سلع تموينية منذ فترة طويلة، إضافة إلى نقص الغاز والوقود، لاسيما في المستشفيات، لافتًا إلى أن السيولة النقدية لم تصل للمصارف منذ قرابة العام والأجهزة الأمنية ليست لديها إمكانات، بينما جهاز الحرس البلدي يملك سيارة واحدة فقط منذ العام 2010.