«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 أبريل 2020, 12:00 مساء
مقر المصرف المركزي في البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي في بنغازي، اليوم الخميس، تعديل مواقيت العمل بالنسبة للمصارف التابعة له خلال شهر رمضان.

وأوضح المصرف إن الموظفين سيبدأون أعمالهم من التاسعة صباحا، وحتى الثانية عشر ونصف ظهرا، حسب بيان منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبالنسبة للجمهور، ستبدأ المصارف في استقبالهم الساعة التاسعة والنصف صباحا، وحتى الثانية عشر ظهرا.

وكشفت الحكومة الموقتة عن مواعيد العمل في شهر رمضان، موضحة أنها تراعي التعميمات بخصوص جائحة فيروس كورونا المستجد، إذ تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

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وكانت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة أصدرت قرارا باستمرار حظر التجول في شهر رمضان، لتبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

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