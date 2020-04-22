المسماري: مقتل 7 إرهابيين في عين زارة

الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (فرانس برس)

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، «مقتل سبعة إرهابيين مطلوبين للأمن الليبي في محور عين زارة»، وذلك ضمن مجموعة «إرهابيين قادمين من مدينتي درنة وبنغازي» استهدفتهم قوات القيادة العامة، لكنه لم يسم هؤلاء المطلوبين.

وقال المسماري خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن منطقة القره بولي تشهد «اشتباكات الآن»، لافتًا إلى إرسال قوات حكومة الوفاق «ثلاث طائرات مسيرة لاستهداف» قوات القيادة العامة في الهيرة والعزيزية ونسمة، مشيرا إلى «إسقاط وحدات الدفاع الجوي هذه الطائرات في ست ساعات».

وقال المسماري إنه تلقى معلومات قبل بدء المؤتمر حول الاشتباك القائم في منطقة القره بولي، تفيد بوقوع «ثمانية قتلى سوريين، والقبض على إرهابي خطير جدا من منطقة زليطن»، دون أن يسميه.

ولم يتسنَّ لـ«بوابة الوسط» تأكيد هذه المعلومات من مصادر مستقلة.