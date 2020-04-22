المسماري: هدوء حذر شرق مصراتة وقوات الوفاق تنظم صفوفها في مسلاتة والقره بولي

الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن مسرح العمليات شرق مصراتة يشهد هدوءًا حذرًا مع بعض «الرشقات» من الطرفين، مشيرًا إلى محاولة قوات حكومة الوفاق «تنظيم صفوفها مجددًا في مناطق مسلاتة وماجر والقره بولي» القريبة من مدينة ترهونة، بعدما «فشلت» في دخول المدينة ومنيت «بخسائر كبيرة جدا في المعدات والأرواح».

ولفت المسماري خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء، إلى محاولة قوات حكومة الوفاق «تحويل اتجاه المعركة إلى قاعدة الوطية رغبة في التغطية على خسائرها في ترهونة»، مؤكدا أن قوات القيادة العامة «تصدت» رغم تعرضها لسلسلة من الغارات شنتها طائرات مسيرة.

وأشار الناطق الرسمي إلى صد قوات القيادة العامة تقدم قوات حكومة الوفاق نحو قاعدة الوطية، وتقدمها لمنطقة العقربية 73 كيلومترًا شمال القاعدة.