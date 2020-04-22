ضبط متسولين من جنسيات مختلفة في اجدابيا

مجموعة من المتسولات ألقي القبض عليهن في اجدابيا. (مديرية أمن اجدابيا)

ألقت عناصر الأمن التابعة لمديرية أمن اجدابيا، مساء اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة كبيرة من المتسولين في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، حسب ما أعلنته وحدة الإعلام الأمني عبر صفحة المديرية «فيسبوك».

وقالت المديرية إن أعضاء وحدة التحري والقبض ألقوا القبض على مجموعة من المتسولين من جنسيات أفريقية مختلفة، في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة وأمام المصارف وفي الأسواق بالمدينة.

ذكرت أنه ستجري إحالة الأشخاص الذين جرى ضبطهم إلى الجهات المعنية ذات العلاقة، منوهة بأن الحملة الأمنية مستمرة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة في المدينة.

وأشارت إلى أن الحملة تقررت بناء على الاجتماع الذي عقده مدير أمن اجدابيا العقيد ونيس أحمد الشكري، مع رئيس وحدة التحري والقبض ملازم ثان محمد الفاخري، بشأن القضاء على ظاهرة التسول في المدينة.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لنداء أطلقه عدد من نشطاء المدينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» طالبوا من خلاله الجهات الأمنية بالقضاء على ظاهرة التسول في اجدابيا، التي وصفوها بأنها عمل منظم وقالوا إن هناك من يقف وراء المتسولين ويدعمهم.

وقال صاحب محل تجاري لـ«بوابة الوسط» إن أحد المتسولين من جنسية أفريقية حضر إليه وطلب منه استبدال بالعملة المعدنية العملة الورقية التي وصلت إلى 400 دينار بعد استبدالها.