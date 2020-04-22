تصدير خردة حديدية من ميناء البريقة إلى اليونان

الناقلة عبداللطيف على رصيف ميناء البريقة لتحميل الخردة الحديدية. (تصوير: صلاح ناصف)

رست على رصيف ميناء البريقة التجاري الصناعي سفية تدعى «عبداللطيف» (ABDULLATIF) قادمة من مدينة بنغازي، لتحميل كمية من الخردة الحديدية، سيجري تصديرها لاحقًا إلى اليونان لصالح هيئة الاستثمار العسكري التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وقال مصدر في ميناء البريقة لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن الناقلة قادمة من اليونان وعلى متنها كمية من الأسمنت أفرغت حمولتها في ميناء بنغازي وانتقلت إلى ميناء البريقة التجاري الصناعي لتحميل كمية من الخردة الحديدية وستتجه بكامل حمولتها إلى اليونان بعد الانتهاء من تعبئتها بالكمية المحددة.

وأشار المصدر إلى أن العاملين في إدارة التشغيل بفرع الشركة الليبية للموانئ في ميناء البريقة التجاري الصناعي يعملون على شحن الناقلة بالخردة الحديدية، لافتًا إلى أن تحميل الناقلة يستغرق أياما، وسيجري ترحيلها بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.