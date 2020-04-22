دفن جثمان الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 09:44 مساء
حمل نعش الكيب إلى مثواه الأخير بمدينة برمنغهام الأميركية، 22 أبريل 2020. (الإنترنت)

جرى، اليوم الأربعاء، دفن جثمان رئيس الوزراء الأسبق، عبدالرحيم خالد الكيب، إلى مثواه الأخير بالمقبرة الإسلامية بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما الأميركية، وذلك بحضور عدد من المقربين منه.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد أمام المقبرة التي دفن فيها. ورحل الكيب أمس، الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ70 عامًا، إثر نوبة قلبية داهمته خلال إقامته في الولايات المتحدة.

وكان الكيب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في فبراير 2011، إذ اختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسًا للحكومة الانتقالية، بعد حصوله على 26 صوتًا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

صلاة الجنازة على الكيب أمام المقبرة التي دفن بها، 22 أبريل 2020. (الإنترنت)
جثمان الكيب ملفوف بعلم ليبيا قبل دفنه في أحد مقابر مدينة برمنغهام الأميركية.
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