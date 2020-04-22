باشاغا: 170 ألف شخص نزحوا منذ بدأ الهجوم على العاصمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 09:13 مساء
وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي، 22 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، إن هناك 355 ألف نازح من مختلف المدن الليبية غير قادرين على العودة إلى منازلهم، بينهم 170 ألف شخص نزحوا بعدما بدأ «الهجوم على العاصمة طرابلس».

واتهم باشاغا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، قوات القيادة العامة بعدم «مراعاة الحالة الإنسانية لسكان العاصمة طرابلس والمناطق المحيطة» عبر استمرارها في «إطلاق الصواريخ العشوائية، وقطع إمدادات المياه والكهرباء على سكان العاصمة لتركيعهم»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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ولفت الوزير إلى وجود أكثر من 890 ألف شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية بينهم نحو 265 ألف طفل، فيما لم تصل مياه الشرب إلى 240 ألفا آخرين، حسب تصريحات نقلتها عملية «بركان الغضب».

كما نوه باشاغا بحاجة 520 ألف شخص إلى خدمات صحية بينهم 220 ألف طفل يحتاجون إلى الحماية، مشيرًا إلى توقف تعليم أكثر من 500 ألف طفل بسبب الأزمة، فيما يعاني أكثر من 600 ألف مهاجر غير شرعي من سوء ظروفهم المعيشية والصحية، وذلك بعدما تعرضت مراكز احتجازهم للقصف أكثر من مرة.

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