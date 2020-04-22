«النواب» في طرابلس يقر خفض رواتب أعضائه

إحدى جلسات النواب المجتمعين في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب المجتمع في طرابلس، خفض مرتبات أعضائه والجهات التابعة له، وفق قراره رقم (10) لسنة 2010، الذي نشرته وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونص القرار في مادته الأولى على أن تخفض رواتب أعضاء مجلس النواب والجهات التابعة له ممن يتقاضون مرتباتهم وفق جداول خاصة بنسبة 20%، ابتداءً من شهر مايو المقبل.

وأشارت ديباجة القرار إلى أنه جاء نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة

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كان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، قال في مقابلة مع تلفزيون «الوسط» إن الوزارة ستصدر اليوم قرارًا بخفض مرتبات أعضاء مجلس النواب بنسبة 20%، وتعمل على توفير 1.6 مليار دينار سنويًّا لـ«إفراجات»، خاصة بـ600 ألف موظف.

وأضاف بومطاري، في المقابلة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، أن ملف الإفراجات قديم، لكنه أُحيل إلى وزارة المالية في بداية العام 2019، وقد شُكلت لجنة بخصوصه في نهاية العام ذاته.

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يشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارًا بخفض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة بنسبة 20%، ابتداءً من أول أبريل الجاري.