«النواب» في طرابلس يقر خفض رواتب أعضائه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 08:17 مساء
إحدى جلسات النواب المجتمعين في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أقر مجلس النواب المجتمع في طرابلس، خفض مرتبات أعضائه والجهات التابعة له، وفق قراره رقم (10) لسنة 2010، الذي نشرته وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونص القرار في مادته الأولى على أن تخفض رواتب أعضاء مجلس النواب والجهات التابعة له ممن يتقاضون مرتباتهم وفق جداول خاصة بنسبة 20%، ابتداءً من شهر مايو المقبل.
وأشارت ديباجة القرار إلى أنه جاء نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة ولمقتضيات المصلحة العامة

اقرأ أيضًا: بومطاري لـ«قناة الوسط»: إصدار قرار بخفض مرتبات أعضاء مجلس النواب 20%

كان وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، قال في مقابلة مع تلفزيون «الوسط» إن الوزارة ستصدر اليوم قرارًا بخفض مرتبات أعضاء مجلس النواب بنسبة 20%، وتعمل على توفير 1.6 مليار دينار سنويًّا لـ«إفراجات»، خاصة بـ600 ألف موظف.

وأضاف بومطاري، في المقابلة التي جرت مساء أمس الثلاثاء، أن ملف الإفراجات قديم، لكنه أُحيل إلى وزارة المالية في بداية العام 2019، وقد شُكلت لجنة بخصوصه في نهاية العام ذاته.

اقرأ أيضًا: «الرئاسي» يخفض مرتبات الموظفين في الوحدات الإدارية 20%

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أصدر قرارًا بخفض مرتبات الموظفين بالوحدات الإدارية العامة الممولة من الميزانية العامة بنسبة 20%، ابتداءً من أول أبريل الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مواصلات الوفاق»: طرح سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج
ليبيا
بومطاري يوضح حقيقة تقديمه شكوى ضد الصديق الكبير إلى النائب العام
ليبيا
ترامب يطالب جامعة هارفرد بإعادة أموال تلقتها كانت مخصصة لمواجهة كورونا
دولى
«الصحة العالمية»: مصدر «كورونا» المفترض هو الخفافيش
طب وصحة
لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل إلا حالة واحدة
ليبيا
القبلاوي: سفارتنا في لندن تتواصل مع أسرة الدكتور التيناز لتقديم كل المساعدات
ليبيا
متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف مصابي «كورونا» بكاميرات حرارية في محطات المترو