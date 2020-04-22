«صحة الموقتة»: خروج الحالة الصفرية المصابة بـ«كورونا» من مركز العزل بعد تعافيها

جانب من مراسم الاحتفال بخروج الحالة الصفرية المصابة بكورونا من مركز العزل الطبي بعد تعافيها، 22 أبريل 2020. (صحة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الاربعاء، خروج الحالة الصفرية الأولي المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وأسرته من المخالطين بمدينة بنغازي، من مركز العزل السريري الطبي بمستشفي الهواري العام، بعدما تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية.

وشارك مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة، محمد الجبالي، ومدير إدارة التفتيش بالوزارة، نوري الفسي، ومدير إدارة المشروعات، المهندس سالم الجبالي، والناطق الرسمي بوزارة الصحة، معتز الطرابلسي في الاحتفالية التي اقيمت للحالة الصفرية الأولي وأسرته في مدينة بنغازي، وذلك حسب بيان لوزارة الصحة.

يشار إلي أن الحالة الصفرية هى الأولى التى تخرج من المستشفى منذ دخولها منظومة استقبال حالات كورونا، حيث استقبل مركز العزل السريري الطبي بمستشفي الهواري العام أربعة حالات ثبتت إيجابية إصابتهم بالفيروس، نتيجة مخالطتهم لحامل الفيروس العائد من الخارج.

وناشدت الوزارة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بشأن تطبيق حظر التجوال وإلغاء التجمعات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، فيما أكد وزير الصحة الدكتور سعد عقوب أن حالات الاشتباه بالفيروس والمتواجدة بالحجر الصحي تتمتع بحالة جيدة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

إلى ذلك، قالت الحالة الصفرية الأولى بعد خروجها من مركز العزل السريري الطبي بأن «الأمر لم يكن عناية طبية ممتازة فقط، بل وجدت معاملة إنسانية متميزة من كل الطاقم الطبي بالمركز، والآن أنا في غاية السرور لخروجي إلى الشمس».

جانب من مراسم الاحتفال بخروج الحالة الصفرية المصابة بكورونا من مركز العزل الطبي بعد تعافيها، 22 أبريل 2020. (صحة الموقتة)

جانب من مراسم الاحتفال بخروج الحالة الصفرية المصابة بكورونا من مركز العزل الطبي بعد تعافيها، 22 أبريل 2020. (صحة الموقتة)