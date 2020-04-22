باشاغا: حفتر زاد استهدافه للمدنيين وقواتنا ستحقق مزيد الانتصارات

وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا. (الإنترنت)

اتهم وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأنه «لم يراع الحالة الإنسانية التي يمر بها كل العالم جراء وباء كورونا، بل زاد من استهدافه للمدنيين»، مؤكدا أن «حكومة الوفاق والقوات المساندة لها حققت انتصارا سريعا خلال الأيام الماضية، وستحقق المزيد من الانتصارات».



وأكد باشاغا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، الأربعاء، أن القوات التابعة لحكومة الوفاق «الآن على مشارف مدينة ترهونة وقاعدة الوطية الجوية»، محملا المسؤولية للقوات التابعة للقيادة العامة و«المرتزقة عما يحدث في ترهونة»، التي أكد كذلك أن أهلها ليس لهم علاقة بما تقوم به القوات التابعة للقيادة العامة.

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وأشار وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق إلى أن الوزارة «تستعد من خلال الخطوط الخلفية لعملية تأمين المدينة»، مشددا على أنه «لن يكون هناك سلم أو أي حوار مع المشير حفتر، ولن نسمح بأن يكون هناك نظام عسكري ديكتاتوري».



واعتبر باشاغا أن مشروع دولة الإمارات العربية في ليبيا هو «استمرار الفوضى، وضرب الاقتصاد الليبي»، ووصفها بأنها «خطر قومي على ليبيا ولن ينتهي خطرها إلا بالقضاء على أذرعها، لأنها لا تريد أن تغير سياستها تجاه ليبيا».