شركة الكهرباء: خروج وحدة التوليد الأولى في محطة الخمس الغازية عن العمل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 02:54 مساء
فنيون تابعون لشركة الكهرباء خلال محاولة إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، خروج وحدة التوليد الأولى بمحطة الخمس الغازية عن العمل بسبب نقص الوقود الخفيف المستخدم في تشغيل المحطة بدلاً من الغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى نفاد الوقود الخفيف خلال يومين بمحطة الخمس الغازية، والوقود الثقيل خلال عشرة أيام بمحطة الخمس البخارية، مما يؤدي إلى خروج بعض وحدات التوليد عن الخدمة وارتفاع نسبة العجز بشكل كبير، حسبما ذكرت في بيان  على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وطالب البيان «الجهات الاعتبارية» بضرورة توفير الوقود الخفيف والثقيل في ظل استمرار قفل صمام الغاز المغذي لعدد من وحدات التوليد.

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والأسبوع الماضي، اجتمع ممثلون عن شركة الكهرباء والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية بحكومة الوفاق، لمناقشة العجز المتوقع في إمدادت الوقود، لتغذية محطات توليد الطاقة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط «عدم قدرتها على تلبية احتياجات محطات التوليد من الوقود الخفيف والثقيل نتيجة عدم تحصلها على المخصصات المالية للإيفاء بذلك».

فيما أوضحت شركة الكهرباء أن احتياجاتها من الوقود الخفيف والثقيل زادت بشكل مضاعف نتيجة إقفال صمام خط الغاز المغذي لمحطات التوليد في المنطقة الغربية.

من جانيه، وعد المدير التنفيذي للشركة علي ساسي بـ«عدم التخلي عن المسؤولية إزاء حدوث عجز في إمدادات الوقود الذي يؤدي إلى خروج وحدات التوليد، وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي على العديد من المدن والمناطق الليبية».

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