«بركان الغضب» تعلن عن قصف جديد على محيط مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 02:17 مساء
شخص يقف أمام منزل تقول عملية «بركان الغضب» إنه تعرض لقصف من قوات القيادة العامة. (الإنترنت)

أعلنت عملية «بركان الغضب» إسقاط أكثر من 30 صاروخ غراد أطلقتها قوات القيادة العامة على «منازل المواطنين قبل قليل، وكانت هذه الصواريخ تستهدف محيط مطار معيتيقة ومنطقة عرادة في العاصمة طرابلس».

جاء ذلك في منشور للعملية على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، بينما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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وأشارت «بركان العضب» كذلك إلى زيارة آمر غرفة عمليات «سرت- الجفرة» العميد إبراهيم بيت المال، لمحاور القتال غرب ⁧‫سرت.

والسبت الماضي، أعلنت العملية إصابة «عشرة مواطنين بينهم أربعة أطفال جراء قصف استهدف منازل بمنطقة عرادة»، لافتة إلى أن القصف تسبب كذلك في أضرار جسيمة في منازل المواطنين وممتلكاتهم، متهمة قوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم.

ولا تزال أعمال القتال مستمرة بين قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة، بالرغم من الدعوات الدولية المتكررة لوقف إطلاق النار وتطبيق هدنة إنسانية، لإتاحة الفرصة لمواجهة وباء كورونا المستجد.

شخص يقف أمام منزل تقول عملية «بركان الغضب» إنه تعرض لقصف من قوات القيادة العامة. (الإنترنت)
منزل مهدم تقول عملية «بركان الغضب» إنه تعرض لقصف من قوات القيادة العامة.
منزل تقول عملية «بركان الغضب» إنه تعرض لقصف من قوات القيادة العامة.
جانب من زيارة آمر غرفة عمليات «سرت- الجفرة» العميد إبراهيم بيت المال، لمحاور القتال. (الإنترنت)
جانب من زيارة آمر غرفة عمليات «سرت- الجفرة» العميد إبراهيم بيت المال، لمحاور القتال. (الإنترنت)
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