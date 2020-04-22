«مواصلات الوفاق»: طرح سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج

جانب من الاجتماع الذي عقد بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق لمناقشة إعادة الليبين العالقين في الخارج، (الإنترنت)

قالت وزارة المواصلات بحكومة الوفاق إن هناك سيناريوهات لإعادة الليبيين العالقين في الخارج، منها حصر أعداد هؤلاء العالقين و توزيعها على عدد من الرحلات العائدة إلى ليبيا.

وعقد صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا في مقر وزارة المواصلات لمناقشة تسهيل عودة المواطنين العالقين بعدة دول، ووضع سيناريوهات احتمالية لطرق عودتهم بعد اتمام الحجر الصحبي و إجراء الفحوصات اللازمة، حسبما أكد المكتب الإعلامي للوزارة على صفحته بموقع «فيسبوك».

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حضر الاجتماع، كل من: وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي هشام أبوشكيوات، ورئيس مصلحة الطيران المدني ورئيس مصلحة المطارات ( المكلف ) وشركات النقل الجوي العاملة في ليبيا.

وتطرق أبوشكيوات، خلال الاجتماع إلى الوضع الحالي للمواطنين بالخارج وطرق الحجر الصحي لهم بالدول المستضيفة، ومنها مصر وتونس وتركيا ودول أخرى، مقترحا تكوين خلية أزمة أو لجنة برئاسة الطيران المدني و مندوبين من شركات الطيران المحلية، وهو ما جرى اعتماده خلال الاجتماع، على أن يتم تشكيل أعضاء هذه اللجنة للتواصل مع السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، وتلتنسيق معهم لعودة المواطنين الذين أنهوا فترة الحجر الصحي في أسرع وقت.