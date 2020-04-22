توزيع مساعدات على اللاجئين في الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 12:15 مساء
مساعدات مقدمة إلى اللاجئين في الكفرة، 18 أبريل 2020، (وال بنغازي)

وزعت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية فرع الكفرة مساعدات إيوائية على اللاجئين في مركز الهجرة بالمدينة.

ويبلغ عدد اللاجئين في المركز 100 نزيل من السودان والصومال وتشاد، وقد شملت المساعدات على طرد عناية شخصية، ومراتب ووعاء غسيل الملابس وأغطية، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي، اليوم الأربعاء.

يذكر أن الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية استلمت شحنة المساعدات الأولى من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوم الخميس الماضي.

كما قدمت المفوضية سيارة إسعاف مجهزة بالكامل لبلدية جنزور، للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا: بعثة مفوضية اللاجئين تطلع السفارة الأميركية على أنشطتها في ليبيا

وقالت المفوضية في بيان السبت الماضي، إن هذه الخطوة تأتي «استمرارا لدعمها للشعب الليبي وللقطاع الصحي، مما يسهم في استجابة أفضل لحالات الطوارئ الطبية المتعلقة بالنزاع الحاد وحالات الإصابة المحتملة بالفيروس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟
ليبيا
قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»
دولى
السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان
عربى
بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية...
ليبيا
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يعلق الهجرة إلى الولايات المتحدة لمدة 60 يوما قابلة للتمديد