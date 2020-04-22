تكثيف حملات التوعية بخطر «كورونا» في بنغازي خلال رمضان

اجتماع الفريق الطبي المكلف بالتوعية بمخاطر كورونا في بنغازي، 21 أبريل 2020، (وال بنغازي)

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد في بنغازي، تكثيف حملات الفريق الطبي للتوعية بخطر الفيروس وسبل الوقاية منه خلال شهر رمضان.

وحث عضو اللجنة الدكتور أحمد الحداد، خلال لقائه الفريق الطبي، على أهمية تكثيف جهود التوعية، للوصول بالمعلومة الصحيحة إلى أكبر عدد من الجمهور، للاستمرار في المحافظة على الاستقرار الجزئي، وتلافي ظهور أي إصابات في مدينة بنغازي ومناطق شرق وجنوب البلاد، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي.

كما دعا الحداد، إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة حول الفيروس، والابتعاد عن التجمعات داخل وخارج الأسواق والمصارف والأماكن العامة، واستمرار فترة الحظر وإغلاق المساجد.

اقرأ أيضا: بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية بنغازي

ووجه الحداد إلى أهمية الإشارة خلال حملات التوعية إلى آلية التصرف مع حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس، لافتاً إلى توخي الحذر من احتمالية وجود أشخاص مخالطين لم يتم الوصول إليهم وذلك لعدم ظهور أعراض المرض عليهم وقد لا تظهر.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 59 حالة، منها أربع حالات سجلت في بنغازي.