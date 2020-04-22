تجهيز مركز عزل مصابي «كورونا» في غدامس بمختبر طبي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 08:42 صباحا
مستشفى غدامس العام، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مدير مستشفى غدامس العام محمد الثني تجهيز مركز عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في المدينة بمختبر طبي.

وأشار إلى أن سعة المركز تبلغ عشرة أسرة، أربعة منها خاصة بالعناية الفائقة، حسب تصريحاته في مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة الصحة في حكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ولفت الثني إلى أن الوزار سلمتهم 16 سريرا، وأربع أجهزة تنفيس صناعي، وأجهزة متابعة الحالة الصحية للمريض، وأجهزة صدمات كهربائية وأسطوانات أكسجين.

كما قامت مستشفى غدامس بتجهيز قسم العزل لاستقبال الحالات قبل إحالاتها إلى مركز العزل، ويحتوي على ستة أسرة عناية.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل ثمان إصابات جديدة بالفيروس، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 59 حالة.

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