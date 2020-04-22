ميناء بنغازي يستقبل 3651 طن أسمنت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 01:45 صباحا
حاويات بضائع راسية في ميناء بنغازي البحري. (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، الثلاثاء، استقبال الميناء سفينتي شحن تحويان سلعًا وبضائع منوعة، إلى جانب أطنان من الأسمنت.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن سفينة نقل الحاويات «ألوبو»، الوكيل الملاحي لشركة «الدليل» للتوكيلات الملاحية، رست في الميناء، وعلى متنها 195 حاوية بضائع وسلع منوعة، حسب بيان منشور على صفحة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما استقبل الميناء السفينة «أبو أليسا»، الوكيل الملاحي لشركة «الشرق» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3651 طنًّا من مادة الأسمنت «أكياس»، حسب تصريحات الشهيبي.

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