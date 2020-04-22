«خارجية الوفاق»: «كورونا» أثر سلبا على تسوية الأزمة الليبية ولكنه ليس المشكلة الوحيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 أبريل 2020, 01:10 صباحا
مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن أزمة فيروس «كورونا المستجد»، وانتشاره بشكل واسع في عدد من دول العالم أثرت «سلبًا» على كل الخطوات واللقاءات السياسية فيما يتعلق بالملف الليبي، لكنه أشار إلى أن هذه الأزمة ليست هي «المشكلة الوحيدة» في سبيل إيجاد تسوية سلمية.

واتهم القبلاوي في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية نُشر الثلاثاء، قوات القيادة العامة بعرقلة التسوية السياسية للأزمة الليبية قائلًا: «لا بد أن نعلم أن هناك تعنتًا من هذه القوات (القيادة العامة) وضربها عرض الحائط  كل الدعوات السابقة لهدنة وقف إطلاق النار بسبب هذا الفيروس وتسجيل بعض الحالات في بلادنا».

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وأضاف: «على خلفية الوضع الراهن أصبح من العبث وتضييع الوقت الحديث عن مفاوضات أو هدنة». وفيما يتعلق بمصير اللجان الصادرة عن مؤتمر برلين، قال القبلاوي: «في ما يتعلق بالتواصل أو اللجان التي كانت من مخرجات مؤتمر برلين كل ذلك متوقف الآن. لا اجتماعات ولا حديث عن تواصل في هذا الخصوص».

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