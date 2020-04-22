اللجنة الرباعية: بدأنا إجراءات حجر العالقين تمهيدا لعودتهم بعد 14 يوما

وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، رئيس اللجنة الرباعية لمتابعة إعادة العالقين بالخارج، الدكتور محمود التليسي. (الإنترنت)

قال وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، رئيس اللجنة الرباعية لمتابعة إعادة العالقين بالخارج، الدكتور محمود التليسي، الثلاثاء، إن اللجنة الرباعية باشرت فعليا إجراءات حجر العالقين في دول تونس، ومصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للعودة الفعلية سيكون بعد 14 يومًا من تاريخ انتهاء الحجر، والتأكد من سلامة المواطنين وخلوهم نهائيا من فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار التليسي إلى أن آلية العودة المعتمدة لدى اللجنة تتمثل في الطائرات، عدا المواطنين الذين غادروا البلاد باستخدام سياراتهم الخاصة إلى تونس، مشيرًَا إلى أن عدد العالقين في الخارج يصل إلى 15 ألف مواطن، موزعين على 45 دولة أوروبية وأفريقية، حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

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وأوضح أن اللجنة وضعت آلية لعودة الليبيين العالقين في دولتي هولندا والبرتغال، وذلك عن طريق تجميعهم في دولة إسبانيا لحجرهم والكشف عليهم قبل عودتهم إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن الدولة ستعمل على تأجير طائرات لإرجاع الليبيين العالقين في دول ليس للطائرات الليبية رخصة دخول أجوائها .

وأوضح وكيل وزارة الخارجية أن لجنة متابعة أوضاع العالقين تشكلت برئاسته وعضوية وكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الاقتصاد، ووكيل وزارة الصحة؛ لافتًا إلى مباشرة اللجنة عملها بالتواصل مع القنصليات ورؤساء البعثات والسفارات الليبية بالخارج لتقديم الرعاية الصحية اللازمة فضلًا عن خدمات الإقامة والإعاشة للمواطنين العالقين.

وأشار التليسي إلى أن آلية عمل اللجنة تنقسم إلى مرحلتين، الأولى تشمل توفير أماكن للحجر الصحي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والإعاشية، أما المرحلة الثانية فتشمل إجراءات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بتقنية «real time pcr» فضلا عن إجراءات الحجر الصحي.