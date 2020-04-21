سيالة يتفق مع نظيره التونسي على آليات إعادة العالقين من الجانبين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 11:45 مساء
سيالة (يمين) ووزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري. (الإنترنت)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الري، التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بعودة المواطنين العالقين من الجانبين إلى بلادهم والآليات الواجب اتباعها لضمان عدم انتشار فيروس «كورونا» أو نقل العدوى.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الطرفين اتفقا على حجر المواطنين الليبيين الموجودين في مدن الجنوب التونسي في مدينة جرجيس التونسية، والتنسيق مع كل الأجهزة التونسية المعنية لضمان حجر صحي يفي بالشروط المطلوبة.

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وأشار البيان إلى اتفاق كذلك على تدفق السلع الغذائية والمواد الأخرى عبر المنفذ البري رأس اجدير، بعد وضع آلية مشتركة تتمثل في تناوب سائقي الشاحنات المحملة بالبضائع كل في بلده أو مكان وجوده، بحيث تسلم البضاعة أو الشاحنة عند المعبر وقيادتها من سائق آخر موجود في الدولة التي ترغب الشاحنة في الدخول إليها.

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