«خارجية الوفاق»: انقسام مجلس الأمن بشأن ليبيا يقوض جهود البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 11:18 مساء
مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن الانقسام السياسي في مجلس الأمن بين الدول الكبرى بشأن الملف الليبي يؤثر «سلبًا ومباشرة على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ويقوض جهودها».

وأوضح القبلاوي في حوار مع وكالة «سبوتنيك» الروسية نُشر اليوم الثلاثاء، أن بعض البيانات التي تصدرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحوي «مغالطات عدة»، لافتًا إلى أن حكومته لا «تعول على البعثة خصوصا في ظل الانقسام السياسي في مجلس الأمن بشأن الملف الليبي».

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ودعا القبلاوي البعثة الأممية للعمل «جنبًا إلى جنب مع حكومة الوفاق على رصد وتوثيق الحرب باعتبارها الحكومة المعترف بها دوليا والممثل الوحيد للدولة الليبية»، واعتبر أن مسؤولية البعثة تتمثل في «توثيق أعمال الطرف الآخر وتقديمها إلى المنظمة الدولية وتقديم المسؤولين الى العدالة»، في إشارة إلى قوات القيادة العامة.

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