القبلاوي: الهوش أصيب بـ«كورونا» خلال معالجته حالة.. وإنجليز شاركوا في جنازته

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 10:57 مساء
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، الثلاثاء، إن الدكتور الصادق الهوش توفي خلال مقاومته جائحة فيروس «كورونا» المستجد في المستشفيات البريطانية.

وأوضح القبلاوي في بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الهوش أُصيب خلال معالجته حالة مصابة بالفيروس، لافتًا إلى مشاركة أفراد الجالية الليبية ومواطنين إنجليز في جنازته «المهيبة» في شمال ويلز.

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وإلى جانب الهوش، توفي أيضًا في بريطانيا الدكتور الليبي يونس رمضان التيناز جراء إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. والتيناز هو كبير المفتشين الصحيين في مجلس بلدية هارينغاي بشمال لندن، كما عمل مستشارًا لمدير المركز الثقافي الإسلامي، ومسجد لندن المركزي، ويعتبر أشهر خبير صحي مسلم في لندن، وفاز بجائزة الإنجاز للمجموعة العربية كأفضل عالم عربي يعيش في الغرب.

 وكانت السفارة الليبية في بريطانيا أعلنت في 11 أبريل الجاري، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين المواطنين الليبيين في بريطانيا إلى 50، بينهم ستة أطباء.

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