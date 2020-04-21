لافروف يعرب عن «خيبة» أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 09:54 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عن «خيبة» أمله من توقف عملية السلام الليبية واستئناف القتال.

وشدد لافروف، عبر الفيديو لأعضاء نادي جورشاكوف للدبلوماسية العامة، على أن أحد أسباب حدوث ذلك هو استقالة المبعوث الأممي غسان سلامة.

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وطالب لافروف، الأمين العام للأمم المتحدة على تعيين بديل في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن المبعوث الجديد يجب أن يكون من دولة أفريقية تقع في نفس المنطقة مثل ليبيا.

وكان لافروف حث الاتحاد الأوربى، اليوم، على الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولى على عمليته العسكرية لفرض حظر الأسلحة على ليبيا، مؤكدا أن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاع الأمم المتحدة على تفاصيل العملية «يثير أسئلة».

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