«صحة الوفاق» تسلم «مكافحة الأمراض» شحنة معدات وقاية شخصية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 09:02 مساء
وزارة الصحة بحكومة الوفاق تسّلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة معدات وقاية شخصية, 21 أبريل 2020 (صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، شحنة من معدات الوقاية الشخصية ذات مواصفات عالية الجودة، ستستخدمها فرق الرصد والاستجابة السريعة، أثناء أخذ عينات المسحة الأنفية للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، وعند الكشف المبدئي عن حالات الاشتباه أو الجلوس مع المخالطين.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تتكون الشحنة من ألف قطعة من البدل الواقية وألف قطعة من واقيات الوجه وألف قطعة من النظارات الواقية وثمانمئة قطعة من أقنعة الوجه نوع «N95».

وأرسلت وزارة الصحة هذه الشحنة بعد ورود كتاب عن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى الوكيل العام، أشار من خلاله إلى قرب نفاد معدات الوقاية التي تسلمها المركز.

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