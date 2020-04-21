سيالة ينعى الكيب: شخصية وطنية بامتياز آمنت بدولة القانون والمؤسسات

وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

نعى وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، الثلاثاء، رئيس الوزراء الأسبق، عبدالرحيم الكيب، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 70 عامًا في وقت سابق اليوم إثر نوبة قلبية.



وقال سيالة في بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن رحيل الكيب أفقد ليبيا «شخصية وطنية بامتياز»، حيث «عمل وتحمل المسؤولية بكل تفانٍ، وقدم جهده ووقته لبناء هذا الوطن، والعمل على استقراره والدفاع عن قضاياه».

اقرأ أيضا السراج ينعى الكيب: لم يقصر في خدمة الوطن وانحاز إلى التوافق والمصالحة



ولفت سيالة إلى أن الكيب مثل «قيمة إنسانية وسياسية كبيرة مؤمنة بإقامة دولة القانون والمؤسسات، دولة مدنية ديمقراطية تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار»، مشيرًا إلى أن الفقيد ركز على المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد بـ«حسن تدبيره وحنكته في إدارة الأمور».



وتوفي الكيب إثر نوبة قلبية داهمته خلال إقامته في الولايات المتحدة، وفق ما أكده أفراد من عائلته. وكان الكيب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في فبراير 2011، إذ اختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسًا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتًا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي.