وكيل شؤون ديوان «الحكم المحلي» يزور بلديتي صبراتة وصرمان

وكيل شؤون ديوان وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق مع قيادات بلدية صبراتة, 21 أبريل 2020, (وزارة الحكم المحلي)

زار وكيل شؤون الديوان بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، المهندس صالح صكلول، بلديتي صبراتة وصرمان اليوم، الثلاثاء، رفقة مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، اجتمع صكلول، مع اللجنة التسييرية لبلدية صبراتة، بحضور مخاتير المحلات وعدد من أعيان ومشايخ ومؤسسات المجتمع المدني وبعض الجهات الأمنية واللجنة الطبية المشكلة لمواجهة جائحة «كورونا».

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وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى مناقشة شح السيولة النقدية لفروع المصارف العاملة بالبلدية، والاحتياجات الخدمية الضرورية للمواطن من محروقات وغاز طهي ومستلزمات طبية وغيرها من الخدمات.

كما بحث اللقاء آلية حلحلة هذه المشاكل وبشكل عاجل، وناقش المجتمعون جائحة «كورونا» وآلية توفير مستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى في أماكن الحجر والعزل الصحي، ومتطلبات العناصر الطبية بمراكز الكشف والحجر الصحي.