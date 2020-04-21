الحاسي: لم نسجل أية إصابات بـ«كورونا» منذ 7 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 08:00 مساء
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد منذ 7 أبريل الجاري.

وأكد الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، السيطرة الكاملة على البؤرة المكتشفة بتاريخ 7 أبريل، موضحًا أن الاستمرار بهذا الوضع «الجيد» مرهون بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس.

وكشف الناطق الطبي عن تدريب أكثر من 40 عنصرًا طبيًا وطبيًا مساعدًا على الرصد وسحب العينات وعلى التعامل مع جهاز «pcr»، موضحًا الانتقال إلى برنامج التقصي النشط في ضوء توافر الإمكانات.

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في ليبيا عند 51 حالة من بينها أربعة في بنغازي، فيما لم تسجل البلاد سوى وفاة واحدة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما بلغ عدد المتعافين 14. 

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