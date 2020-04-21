سيالة يطلع الشويهدي وسعيد على إجراءات إعادة العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 07:27 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، خلال اجتماع تقابلي عُـقد اليوم الثلاثاء، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس، جلال الشويهدي، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أبوبكر سعيد، ملف المواطنين العالقين بالخارج.

وخلال الاجتماع، استعرض سيالة الإجراءات المتخذة لعودة المواطنين العالقين، وفق الخطة المعتمدة من لجنة الأزمة، التي شُرع فعليًّا بتنفيذها في بعض الدول مثل تركيا ومصر وتونس، لافتًا إلى أن العمل جارٍ لإعادة البقية، وفي هذا السياق طالب الشويهدي وسعيد بتسريع الإجراءات لإعادة العالقين في أقرب وقت، وذلك حسب بيان لوزارة الخارجية.

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وتطرق الاجتماع إلى تعديل القانون رقم «2 لسنة 2001»، بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي، وفي هذا الإطار، لفت سيالة إلى إعداد مشروع تعديل للقانون، والاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمراجعته تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب للمصادقة عليه، وذلك حسب البيان المنشور على صفحة الخارجية بموقع «فيسبوك».

وناقش الاجتماع كذلك، تقليص التمثيل السياسي والدبلوماسي للعاملين بالخارج في إطار إصلاح قطاع الخارجية، حيث تم بحث ودراسة حجم التمثيل الدبلوماسي والفني وتقليص أعداد العاملين بالسفارات والقنصليات والملحقيات الليبية بالخارج، والنظر في غلق بعض القنصليات التي لا جدوى من الإبقاء عليها، وتم الاتفاق على إعداد وزارة الخارجية خطة تفصيلية تتضمن رؤيتها المستقبلية لعملية الإصلاح وإحالتها لمجلس النواب.

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