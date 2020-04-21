«الحرس البلدي»: لا استثناء من قرار حظر التجول بدون الرجوع لرئاسة الجهاز

شعار جهاز الحرس البلدي التابع بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أكد جهاز الحرس البلدي التابع لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق ضرورة عدم السماح بفتح الأنشطة المستهدفة بقرار حظر التجول المفروض كليا منذ الجمعة الماضي ولمدة 10 أيام، «إلا بعد الرجوع لرئاسة الجهاز».

وشدد رئيس الجهاز، اللواء إسماعيل الطاهر قجة على أهمية تنفيذ هذه التعليمات، التي وجه بها خطابا إلى مدراء الفروع وشؤون مراكز الجهاز، ومدير الدعم والدوريات، ومدير مكتب التحري وجمع المعلومات في الجهاز، حسبما ذكرت صفحة الحرس البلدي على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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كانت لجنة أزمة الوقود المشكلة من المجلس الرئاسي قررت أمس الإثنين منح الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها إلى سائقي مركبات الجهات التي استثنيت من حظر التجول، على أن يكون ذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

واستثنى قرار حظر التجول الكلي المفروض بين أيام 17 و27 أبريل الجاري، أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز.

وحتى الآن، وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 51 حالة، بينهم حالة وفاة واحدة، و14 تماثلوا للشفاء وتحولت نتيجة فحوصهم من إيجابية إلى سلبية.