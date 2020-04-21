النواب المجتمعون في طرابلس: الكيب كرَّس نفسه لخدمة القضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 02:10 مساء
رئيس الوزراء الأسبق عبدالرحيم الكيب، (أرشيفية: الإنترنت)

نعى النواب المجتمعون في طرابلس رئيس الوزراء الأسبق عبدالرحيم الكيب الذي وافته المنية عن عمر 70 عاما اليوم الثلاثاء.

وقدموا التعازي إلى أهله وذوي والشعب الليبي، مؤكدين أن الكيب «كرس نفسه لخدمة القضية الليبية، ضاربا أفضل الأمثال للقاد والرؤساء، الذي سيكتب التاريخ سيرهم بأحرف من نور»، حسب بيان على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوفى الكيب إثر نوبة قلبية داهمته خلال إقامته في الولايات المتحدة، وفق ما أكده أفراد من عائلته.

الكيب شغل منصب أول رئيس حكومة انتقالية في ليبيا بعد إسقاط نظام العقيد معمر القذافي في فبراير 2011، إذ اختير في 31 أكتوبر من العام نفسه رئيسا للحكومة الانتقالية بعد حصوله على 26 صوتا من أصل 51 في اقتراع جرى بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

اقرأ أيضا: السراج ينعي الكيب: لم يقصر في خدمة الوطن وانحاز إلى التوافق والمصالحة

ونعاه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قائلا إن الوطن «فقد أحد أبنائه الأوفياء والمخلصين، وخسرت البلاد بغيابه مثالا في تحمل المسؤولية والالتزام بمصلحة الوطن وقضاياه».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
نشطاء: النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف
ليبيا
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا