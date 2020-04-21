تباين أسعار العملات الدولية بالسوق الموازية

تباينت أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء.

وارتفع سعر صرف الدولار إلى 5.67 دينار اليوم مقابل 5.63 دينار أمس بفارق أربعة قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد سعر اليورو بفارق قرشين اثنين، مسجلا 6.10 دينار مقابل 6.08 دينار أمس، لكن الجنيه الاسترليني تراجع بفارق ثلاثة قروش مسجلا 6.94 دينار مقارنة بـ6.97 دينار أمس.

وانخفض الدينار التونسي على نحو هامشي بفارق قرش واحد، مسجلا 1.92 دينار مقابل 1.93 دينار، في حين انخفضت الليرة التركية بفارق قرشين اثنين لتسجل 0.81 دينار مقابل 0.83 دينار.