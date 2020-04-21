استبدال عمود كهرباء في جنزور تضرر نتيجة حرق القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 12:50 مساء
جانب من أعمال استبدال عمود كهرباء في جنزور، 21 أبريل 2020، (شركة الكهرباء)

استبدلت فرق الصيانة بدائرة توزيع الكهرباء جنزور عمود كهرباء تعرض لأضرار بالغة.

وأسفر حرق القمامة بجوار العمود عن اشتعال النيران به، مما دفع فرق الصيانة إلى استبداله بآخر، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وحذرت الشركة المواطنين من إحراق القمامة والمخلفات قرب الأعمدة؛ حتى لا يتسببوا في إتلافها وخطوط نقل التيار الكهربائي، مما يؤدي في النهاية إلى قطع التيار عن بعض الأحياء السكنية.

وسبق أن نبهت الشركة إلى الخطر اللاحق بمعداتها ومنشآتها جراء تلك الظاهرة، وأبرزها محطة جنوب طرابلس، التي أطلقت الشركة مناشدة من أجل إنقاذها.

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وأدت الأدخنة الناتجة من حرق المخلفات المتراكمة في محيط المحطة إلى أضرار بالغة في الفلاتر بها، وسبق أن تسببت في توقف العديد من وحدات التوليد بها، لينقطع التيار عن أحياء عدة في العاصمة نتيجة الأزمة.

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