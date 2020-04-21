تجهيز مركز عزل ومستشفى ميداني في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 11:00 صباحا
أجهزة طبية مقدمة إلى مستشفى زليتن التعليمي، 6 إبريل 2020، (صحة الوفاق)

تجهز بلدية زليتن مركز عزل جديدا بالبلدية، إضافة إلى مستشفى ميداني داخل المدينة.

جاء ذلك بعد تجهيز قسم العزل في مستشفى زليتن التعليمي بدعم من وزارة الصحة في حكومة الوفاق، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وفي 6 أبريل الجاري، سلمت وزارة الصحة أجهزة ومعدات طبية إلى مستشفى زليتن، تشمل أجهزة تنفس صناعي، ضمن خطة مكافحة جائحة فيروس «كورونا».

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كما سجلت البلدية زليتن قبل خمسة أيام ثلاث حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس، الذين كانوا موجودين في قسم العزل بمستشفى زليتن.

وأرسلت عينات للحالات الثلاث إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع، حيث تبين أنهم ليسوا مصابين بالمرض.

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