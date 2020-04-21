سبها تستقبل شحنة من غاز الطهي

شحنة غاز طهي، (أرشيفية: الإنترنت)

استقبلت بلدية سبها شحنة جديدة من أسطوانات غاز الطهي مقدمة من مستودع رأس المنقار النفطي في بلدية بنغازي.

وستوزع الشحنة بواقع 50 أسطوانة على كل جمعية تعاونية استهلاكية داخل سبها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وفي الجنوب أيضا، وزع المجلس التسيييري لبلدية مرزق الأحد الماضي، الدفعة الأولى من أسطوانات غاز الطهي على النازحين من البلدية.

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واستهدفت الدفعة تجمعات النازحين في وادي عتبة وأوباري وسبها والشاطئ، كما أشار البيان إلى العمل على جلب كميات أخرى لتغطية جميع الأسر النازحة والمحلات التابعة للمجلس.