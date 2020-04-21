«تعليم الموقتة» تبحث استئناف الدراسة بعد 30 مايو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 01:56 صباحا
اجتماع وزير التعليم بالحكومة الموقتة مع قيادات القطاع, 20 أبريل 2020, (تعليم الموقتة)

بحث وزير التعليم بالحكومة الموقتة، الدكتور فوزي عبد الرحيم بومريز، مع مسئولي القطاع الخطة الدراسية الطارئة لاستئناف الدراسة بعد الثلاثين من مايو القادم لمراحل التعليم الأساسي والثانوي.

وبحسب بيان للوزارة الإثنين، فإن الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان وزارة التعليم، حضره مدير إدارة التعليم الثانوي، ومدير إدارة التعليم الأساسي، ومدير إدارة التفتيش التربوي، ومدير إدارة الامتحانات، ومدير عام مركز المناهج، ومدير إدارة الموارد الذاتية.

وفي 13 مارس الماضي، أعلنت الحكومة الموقتة، تعليق الدراسة في مختلف المراحل التعليمية، ضمن خطتها لمجابهة انتشار فيروس «كورونا المستجد وضمان عدم وصوله إلى ليبيا».

وأوضحت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذا الإجراء يأتي ضمن تعليمات رئيس الحكومة عبدالله الثني وخطة الطوارئ الصحية التي وضعها وزير التعليم، فوزي بومريز، بعد التشاور مع وزير الصحة سعد عقوب.

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