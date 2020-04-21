مصراتة خالية من وباء كورونا المستجد بعد شفاء آخر ثلاث حالات إصابة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 01:26 صباحا
الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الدكتور فتحي الزواوي. (الإنترنت)

أعلن الناطق باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الدكتور فتحي الزواوي، عن شفاء آخر ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدية.

وبحسب الزواوي، في بيان الإثنين، فإن اللجنة تلقت مساء أمس، نتيجة الحالات المؤكدة الثلاثة الأخيرة المسجلة ببلدية مصراتة من فريق الرصد والاستجابة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وجاء نتائج تحاليلهم سلبية على مدار يومين متتاليين.

وأعلنت اللجنة العلمية شفاء الحالات الثلاث، وتقدمت للمواطنين القاطنين في البلدية بالشكر والتقدير لالتزامهم بالإجراءات الاحترازية وحظر التجول، كما دعتهم للاستمرار في الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تطبيقها لأنها صمام الأمان.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أعلن الإثنين، عن شفاء ثلاث حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

ولفت المركز في بيان، إلة أنه لم يسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، مضيفا أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم اليوم 58 عينة وكانت كافة النتائج سالبة.

وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء في ليبيا إلى 14 حالة من أصل 51 إصابة بينهم حالة وفاة واحدة.

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