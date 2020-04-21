«تعليم الموقتة» تعلن عن انطلاق بث الدروس التعليمية لجميع المراحل الدراسية على القنوات الفضائية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 01:11 صباحا
شعار وزارة التعليم في الحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة عن انطلاق بث الدروس التعليمية لجميع المراحل الدراسية عبر عبر القنوات الفضائية الليبية وفق الجداول المعلنة حسب كل قناة.

الحكومة الموقتة تعلن تعليق الدراسة بمختلف المراحل لمدة 15 يوما

ووجهت الوزارة في بيان اليوم، الطلاب بضرورة متابعة الدروس والاستفادة منها حتى لا يتأثر تحصيلهم العلمي، بسبب التوقف الطارئ للدراسة في ظل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

ودعت أولياء الأمور لحث أبنائهم وتشجيعهم وتقديم يد العون لهم حتى يتمكنوا من تعويض ما فاتهم من دروس.

 

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