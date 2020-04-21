صرف مساعدة مالية للطلبة الليبيين المتواجدين في تركيا لمواجهة أزمة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 12:49 صباحا
جامعة فاتح التركية, (الإنترنت)

أعلنت الملحقية الاكاديمية الليبية في أنقرة، عن صرف مساعدة مالية للطلبة الليبيين المتواجدين في تركيا وقبرص التركية، نظرا للظروف الصعبة المتمثلة في إجراءات مواجهة أزمة فيروس كورونا، والتي يمر بها بعض الطلاب الدارسين على حساب الدولة والمنتهي عليهم الصرف.

وبحسب بيان بيان للملحقية اليوم، يأتي القرار بناء على الاتفاق بين القائم بالأعمال والوزارة والملحقية بشأن إمكانية مساعدة الطلبة المنتهي عليهم الصرف ومستمرين بدراستهم ومتواجدين بتركيا وقبرص التركية، والطلبة المتخرجين خلال سنة 2020، إذ ستقوم بصرف مساعدة مالية خلال اليومين القادمين.

ووجهت الملحقية الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على المساعدة ولم تصرف لهم، بأن يقوموا بمراسلتها عبر البوابة يوم الخميس القادم، ليتم مراجعتها ومن ثم الصرف.

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