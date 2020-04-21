بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية بنغازي

احتفالية بمستشفي الكويفية مع انتهاء الحجر الصحي للأطباء المتعاملين مع الحالة الصفرية, 20 أبريل 2020 (صحة الموقتة)

شاركت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، في الاحتفالية التي أقيمت بمستشفي الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي، بالتزامن مع انتهاء فترة الحجر الصحي للأطباء الذين تعاملوا مع الحالة الصفرية وعددهم 15 عنصرا من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، حضر الاحتفال مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة محمد الجبالي، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة نوري الفسي، بحضور الناطق باسم الوزارة معتز الطرابلسي، نيابة عن وزير الصحة الدكتور سعد عقوب للمشاركة في مراسم الاحتفال.

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وثمنت وزارة الصحة مجهودات مدير عام مستشفي الكويفية الدكتور أنس البرغثي، وجميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة حالات الاشتباه وتوفير متطلبات الرعاية الصحية.

فيما عبرت أطقم الأطباء والتمريض بمستشفى الكويفية عن ابتهاجها، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة 14 يوما، وإتمام كافة الفحوصات المخبرية والإجراءات الطبية.