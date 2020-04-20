المسماري يعلن صد محاولة تقدم لقوات «الوفاق» في قاعدة عقبة بن نافع الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 11:01 مساء
الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن صد محاولة تقدم لقوات حكومة الوفاق، نحو قاعدة عقبة بن نافع الجوية بمنطقة الوطية غرب البلاد.

وبحسب المسماري في بيان اليوم، فإن قوات القيادة العامة صدت هذا التقدم، ولاحقت قوات الوفاق، لافتا إلى السيطرة على سيارة مسلحة ومدرعة «تركية»، فضلا عن «وقوع أسرى من العدو وكثير من القتلى والمصابين»، وفق قوله.

وأوضح أن قواته طاردت قوات الوفاق إلى منطقة الجميل، و«الآن وحداتنا مسيطرة على العقربية وأقامت فيها بوابات ونشرت استطلاع متقدم حول مناطق السيطرة الجديدة»>

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت العشر دقائق