مديرية أمن الجفارة تشرع في تنفيذ خطة أمنية لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 10:49 مساء
اجتماع مدير أمن الجفارة مع رؤساء المراكز والوحدات التابعة للمديرية. (وزارة الداخلية)

عقد مدير أمن الجفارة، العميد عبدالناصر الطيف، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا برؤساء المراكز والوحدات بالمديرية من أجل إعداد خطة أمنية لمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «إعداد خطة أمنية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».

وأكد مدير أمن الحفارة خلال الاجتماع  الاستمرار برفع حالة الاستعداد لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» بناء على التعليمات الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بوزارة الداخلية، وتكثيف الدوريات الأمنية بالمنطقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت العشر دقائق