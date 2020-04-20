مديرية أمن الجفارة تشرع في تنفيذ خطة أمنية لشهر رمضان

اجتماع مدير أمن الجفارة مع رؤساء المراكز والوحدات التابعة للمديرية. (وزارة الداخلية)

عقد مدير أمن الجفارة، العميد عبدالناصر الطيف، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا برؤساء المراكز والوحدات بالمديرية من أجل إعداد خطة أمنية لمناسبة حلول شهر رمضان.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرى خلاله «إعداد خطة أمنية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك».

وأكد مدير أمن الحفارة خلال الاجتماع الاستمرار برفع حالة الاستعداد لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد» بناء على التعليمات الصادرة عن الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» بوزارة الداخلية، وتكثيف الدوريات الأمنية بالمنطقة.