النجار: ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر من فيروس كورونا وننتظر تطورات الأسبوع السادس

مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، 15 أبريل 2020، (الإنترنت)

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين النجار، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر من فيروس كورونا المستجد، مضيفا «ننتظر تطورات الأوضاع خلال الأسبوع السادس».

وتابع النجار، خلال استضافته في برنامج المشهد على قناة «wtv»، أن ليبيا تعتبر أقل دول العالم في تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، مؤكدا أن الفيروس لم يتكاثر في البلاد منذ تسجيل الحالة الأولى وحتى دخول الأسبوع الرابع.

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وأكد أن كل الحالات التي سجلت في ليبيا لم تحدث لها أي مضاعفات ولم تدخل أي حالة للعناية الفائقة، مشيرا إلى زيادة الإجراءات الاحترازية بمنع التجول لمدة عشرة أيام للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف أن المركز قادر على إجراء ألف اختبار في اليوم، وضم أفضل الخبرات في إجراء التحليل لأي أوبئة، موضحا أن المركز يضم عددا من حاملي درجة البروفسور ومعتمدين من منظمة الصحة العالمية.

وسجلت ليبيا 51 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينهم وفاة واحدة.