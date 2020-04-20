النجار: ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر من فيروس كورونا وننتظر تطورات الأسبوع السادس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 08:10 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، 15 أبريل 2020، (الإنترنت)

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدرالدين النجار، إن ليبيا لم تتجاوز مرحلة الخطر من فيروس كورونا المستجد، مضيفا «ننتظر تطورات الأوضاع خلال الأسبوع السادس».

وتابع النجار، خلال استضافته في برنامج المشهد على قناة «wtv»، أن ليبيا تعتبر أقل دول العالم في تسجيل الإصابات بهذا الفيروس، مؤكدا أن الفيروس لم يتكاثر في البلاد منذ تسجيل الحالة الأولى وحتى دخول الأسبوع الرابع.

«مكافحة الأمراض» يعلن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا

وأكد أن كل الحالات التي سجلت في ليبيا لم تحدث لها أي مضاعفات ولم تدخل أي حالة للعناية الفائقة، مشيرا إلى زيادة الإجراءات الاحترازية بمنع التجول لمدة عشرة أيام للوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف أن المركز قادر على إجراء ألف اختبار في اليوم، وضم أفضل الخبرات في إجراء التحليل لأي أوبئة، موضحا أن المركز يضم عددا من حاملي درجة البروفسور ومعتمدين من منظمة الصحة العالمية.

وسجلت ليبيا 51 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، بينهم وفاة واحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت العشر دقائق