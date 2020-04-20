مدير أمن الجفارة يتفقد المواقع المتضررة جراء القصف في الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 05:39 مساء
مدير أمن الجفارة أثناء تفقده شاحنات تعرضت للقصف بمنطقة الكريمية. (وزارة الداخلية)

تفقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر الطيف، اليوم الاثنين، المواقع والمنشآت التي تضررت جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة الكريمية قبل ثلاثة أيام.

ورافق العميد ناصر الطيف خلال جولته التفقدية، كل من مساعد مدير أمن الجفارة للشؤون العامة، ورئيس مركز شرطة الكريمية.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدير أمن الجفارة تفقد الشاحنات المحملة بالمواد الكهربائية وعددًا من المنازل بمنطقة الكريمية التي طالها القصف الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأضافت الوزارة أن الجولة التفقدية شملت أيضًا مخزنًا للمواد الغذائية وورشة لصيانة المركبات الآلية بالمنطقة، موضحة أنها تأتي استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتوثيق هذه الجرائم المرتكبة من قبل المتسببين في القصف.

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كانت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق، أعلنت الجمعة، «مقتل مواطن وإصابة 11 آخرين، بينهم أربعة من عائلة واحدة، في قصف استهدف مخازن المواد الغذائية ومنزلين بمنطقة الكريمية».

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