شركة الكهرباء تقوم بأعمال صيانة لتأمين وصول التيار لطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أبريل 2020, 03:48 مساء
جانب من أعمال صيانة خط الكهرباء المغذي لحي الأندلس في طرابلس، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، القيام بأعمال صيانة لضمان وصول التيار الكهربائي إلى منطقتي حي الأندلس والهضبة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت أن موظفيها قاموا بصيانة كابل معطل على شبكة التوزيع الـ 11 كيلو فولت، ما يضمن تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة حي الأندلس، خاصة أن هذه الشبكة شهدت عدم استقرار وأعطالًا في المحطات والكابلات، سواء ما يخص الضغط العالي أو المنخفض، مشيرة إلى حدوث انقطاع مفاجئ على خط التكوين أخل بمحطة جهد «11/30/220» سيدي حامد نتيجة كابل معطل، حسب بيان للشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: ستيفاني ويليامز لقناة «الوسط»: قطع النفط والماء والكهرباء وسيلة عقاب جماعي

وأشارت إلى قيام فرقة الحفريات بدائرة توزيع حي الأندلس بتحديد العطل، ثم قام موظفو الشركة بإجراء أعمال الصيانة وتجهيز الوصلات اللازمة لعلاجه العطل، إذ تم تركيب وصلتي ضغط عالٍ مع تنفيذ رأس لكابل زيتي وكابل طوله 6 أمتار، لتأمين التغذية الكهربائية.

ونبهت الشركة بجهود موظفيها في تأمين التغذية الكهربائية لسكان منطقة الهضبة، مبينة أن فنيي ومهندسي مكتب المحولات بدائرة صيانة «شرق طرابلس» وبالتعاون مع مشغلي وحدة التشغيل، قاموا بصيانة محطة الضمان جهد 11/30، وشملت الصيانة زيادة الزيت للمحول رقم 2 وإعادة تشغيله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
ترامب يدعو إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي في رمضان أسوة بـ«الفصح»
دولى
الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية
ليبيا
منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية
ليبيا
ميسي و38 مليون يورو سنويا على مائدة إغراء برشلونة لنيمار
رياضة عالمية
مختبر صيني يرد على اتهامات بنشر فيروس «كورونا»
دولى
«كورونا» يحصد أرواح 160 ألف شخص.. وولايات أميركية تتمرد على «الحجر»
دولى
الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسكويت العشر دقائق