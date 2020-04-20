شركة الكهرباء تقوم بأعمال صيانة لتأمين وصول التيار لطرابلس

جانب من أعمال صيانة خط الكهرباء المغذي لحي الأندلس في طرابلس، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، القيام بأعمال صيانة لضمان وصول التيار الكهربائي إلى منطقتي حي الأندلس والهضبة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت أن موظفيها قاموا بصيانة كابل معطل على شبكة التوزيع الـ 11 كيلو فولت، ما يضمن تأمين التغذية الكهربائية لمنطقة حي الأندلس، خاصة أن هذه الشبكة شهدت عدم استقرار وأعطالًا في المحطات والكابلات، سواء ما يخص الضغط العالي أو المنخفض، مشيرة إلى حدوث انقطاع مفاجئ على خط التكوين أخل بمحطة جهد «11/30/220» سيدي حامد نتيجة كابل معطل، حسب بيان للشركة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأشارت إلى قيام فرقة الحفريات بدائرة توزيع حي الأندلس بتحديد العطل، ثم قام موظفو الشركة بإجراء أعمال الصيانة وتجهيز الوصلات اللازمة لعلاجه العطل، إذ تم تركيب وصلتي ضغط عالٍ مع تنفيذ رأس لكابل زيتي وكابل طوله 6 أمتار، لتأمين التغذية الكهربائية.

ونبهت الشركة بجهود موظفيها في تأمين التغذية الكهربائية لسكان منطقة الهضبة، مبينة أن فنيي ومهندسي مكتب المحولات بدائرة صيانة «شرق طرابلس» وبالتعاون مع مشغلي وحدة التشغيل، قاموا بصيانة محطة الضمان جهد 11/30، وشملت الصيانة زيادة الزيت للمحول رقم 2 وإعادة تشغيله.