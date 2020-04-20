إغلاق محال تبيع لحوما فاسدة ومواد غذائية منتهية الصلاحية في طرابلس

أعضاء الحرس البلدي أثناء التفتيش على محل لبيع المواد الغذائية. (الإنترنت)

أعلن جهاز الحرس البلدي في طرابلس، اليوم الإثنين، إغلاق 3 محال تبيع لحوما فاسدة، فضلا عن محل لبيع المواد الغذائية في غوط الشعال، بعد ضبط مواد منتهية الصلاحية فيه.

وأوضح الجهاز أنه أثناء قيام أعضاء مكتب التحري وجمع المعلومات بجولة على المحال التجارية، ثبت لهم أن المحل الذي تقرر إغلاقه، يخالف الشروط المعمول بها، إذ ثبت عدم وجود شهادات صحية به، فضلا عن عدم الاهتمام بالنظافة العامة، حسب صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

وبناء عليه، قرر الجهاز إغلاق المحل بالشمع الأحمر، وإحالة المسؤول عنه إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

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من جهة أخرى، قرر الجهاز إغلاق 3 قصابيين لعدة أسباب، منها فرم الأحشاء مع اللحوم المتعفنة، وعدم وجود شهادات صحية، وعدم الاهتمام بالنظافة، وضبط لحوم بيضاء متعفنة وغير صالحة للاستهلاك في أحدهم، وكذلك انتشار الحشرات وضبط لحوم متعفنة في آخر.

وتقرر إقفال المحال الثلاثة بالشمع الأحمر وإحالة المسؤولين عنهم للتحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.